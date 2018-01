A fuoco nella notte una Fiat Cubo intestata a una società

BRINDISI – Incendio nella notte in via Risorgimento a Brindisi: distrutta la Fiat Cubo della società Sait con sede a Milano in uso a uno dei dipendenti che vive a Brindisi. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi chiamati alle 23.45. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Brindisi. Al momento non sono state trovate evidenti tracce riconducibili a qualche azione dolosa. Le fiamme hanno danneggiato anche una Fiat Croma parcheggiata accanto. A maggio del 2013 andò a fuoco una Fiat Idea appartenente alla stessa azienda, che era parcheggiata in viale Aldo Moro. La Sait si occupa del montaggio di ponteggi.