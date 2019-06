App contro le barriere architettoniche a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Una app per segnalare le barriere architettoniche presenti in città. Anche Francavilla Fontana aderisce al progetto “No Barriere” dell’Associazione Luca Coscioni che promuove l'utilizzo da parte di persone ed amministrazioni comunali di una app per segnalare in tempo reale la presenza di ostacoli architettonici alla mobilità.

Con questa applicazione è possibile fotografare e geolocalizzare la barriera, la quale viene automaticamente caricata sulla mappa e arriva direttamente alle amministrazioni comunali che dovranno preoccuparsi di rimuoverla.

“La app no barriere è un altro passo in avanti per Francavilla che figura tra le prime dieci città italiane che hanno aderito al progetto. – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – E' uno strumento di cittadinanza attiva che sollecita tutta la gente a osservare con occhio diverso i luoghi della propria quotidianità.”

La app “No barriere” può essere scaricata gratuitamente da “Google play” e “Apple store”. Tutti i dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa in programma entro la fine di giugno alla presenza di Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni.