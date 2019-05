"I futuri del porto di Brindisi": incontro organizzato dal Propeller club

BRINDISI - "Futuri del porto e della città di Brindisi, sostenibilità ambientale tra tradizione e innovazione": questo il tema di un incontro organizzato dal Propeller club Porto of Brindisi che venerdì 24 maggio, alle ore 17,30, si svolgerà presso la sala Colonna di palazzo Nervegna.

“Sì. Futuri – si legge in una nota del Propeller - perché tante sono le possibilità e opportunità di sviluppo del nostro porto, se si ha voglia di farle. L’importante è discuterle, coordinarle, ma soprattutto condividerle tutti insieme”. Per questo il Propeller ha voluto invitare a confronto “tecnico politico” il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, con due relatori importanti nella specifica materia: il direttore Generale Mit, Mauro Coletta e il professore Franco Karrer, urbanista, ex presidente Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

“E’ un momento di transizione poco felice - si legge nel comunicato del Prppeller - questo che stiamo vivendo, dal post industriale alla innovazione tecnologica digitale e alla sostenibilità delle infrastrutture, che sicuramente va vissuto senza contraccolpi negativi per l’economia e l’occupazione della nostra città”.

“Noi, come Propeller Club, nel nostro piccolo, dobbiamo continuare ad interessarci del nostro porto e della nostra città per scuotere gli animi e le coscienze di coloro che guardano al raggiungimento dello sviluppo in generale; e perché, siamo stati testimoni di anni bui vissuti e sono stati tanti; ma, la ripresa ha poi premiato e premierà chi ha avuto e avrà fiducia nelle potenzialità portuali della nostra Città di mare, facendoci trovare pronti con strutture e servizi adeguati ai cambiamenti in atto che il settore dello shipping e della logistica sta attraversando”.