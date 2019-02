Manifestazione in memoria del cane ucciso: la proprietaria si dissocia

CAROVIGNO – Rosa Epifani, proprietaria di Remì, il cane ucciso con una fucilata per le vie di Carovigno, non dà il proprio consenso alla manifestazione in memoria del suo a quattro zampe. La Epifani prende le distanze dal corteo organizzato dalle associazione animaliste per il pomeriggio di giovedì 7 febbraio a partire da via Mascagni, la strada in cui si è consumato il gesto di brutale follia.

La notizia della manifestazione era stata divulgata nella serata di lunedì (4 febbraio) tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione Oipa. La proprietaria della bestiola, contattata da BrindisiReport, fa sapere di aver appreso dell’iniziativa solo dai mezzi di informazione.

“E’ ancora troppo presto – dichiara – per fare una manifestazione. Le indagini sono ancora in corso e non è ancora stata effettuata l’autopsia. Sono favorevole a una manifestazione in ricordo di Remì, ma i tempi non sono ancora maturi”. La Epifani si è dissociata tramite una lettera inoltrata alla questura di Brindisi, alla stazione dei carabinieri dei Carovigno e al sindaco di Carovigno. A questo punto, sono concrete le possibilità che la manifestazione venga annullata