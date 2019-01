Gherardo Colombo a Cellino in veste di presidente di Ue Coop

CELLINO SAN MARCO - Gherardo Colombo, ex magistrato, divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir, Lodo Mondadori, Sme, e oggi presidente di Ue Coop (Unione Europea delle Cooperative – Coldiretti), sarà ospite mercoledì 23 gennaio alle ore 17,30 di Cantine Due Palme per parlare di “Etica e Legalità” con i soci della cooperativa.

I saluti di benvenuto saranno affidati al sindaco di Cellino San Marco, Salvatore De Luca. Alla tavola rotonda, condotta per l’occasione dal direttore di "Salento in Tasca", Loris Coppola, parteciperanno il vice presidente nazionale di Ue Coop e presidente di Cantine Due Palme, Angelo Maci, il presidente regionale di Ue Coop, Giuseppe De Filippo, il presidente provinciale di Coldiretti Brindisi, Filippo De Miccolis Angelini, ed il presidente di Left Brindisi, nonché vitivinicoltore, Carmine Di Pietrangelo.