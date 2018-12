A S.Pietro un Natale dipinto di blu: i commercianti ricordano "Mister Volare"

SAN PIETRO VERNOTICO – Il paese dove il cantautore di fama internazionale Domenico Modugno ha vissuto l’infanzia e parte della giovinezza (fino ai 18 anni circa), San Pietro Vernotico, ha dedicato il Natale al sessantesimo anniversario della canzone “Nel Blu dipinto di blu” (nota come “Volare”), con cui nel 1958 vinse il Festival di Sanremo. Unica canzone italiana a vendere in tutto il mondo, persino negli Stati Uniti e che portò il cantautore al successo.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione di commercianti e artigiani (A.art.com) in collaborazione con l’associazione culturale Domenico Modugno e il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico. Da cinque anni ormai i commercianti sampietrani si occupano dell’organizzazione del “Natale noi con voi”, con l’obiettivo di promuovere gli acquisti natalizi dai “negozi di vicinato” per incentivare l’economia locale. Quest’anno il “Natale noi con voi” è diventato “Natale dipinto di blu”.

Ieri, domenica 16 dicembre, in via Brindisi, la strada principale del paese dove si concentra la maggior parte delle attività commerciali, è stata dedicata a Modugno e ai suoi successi: grazie al materiale fornito dall’associazione che porta il suo nome le vetrine dei negozi si sono trasformate in una sorta di galleria fotografica, tra la merce esposta spuntavano gigantografie del cantante che raccontano tutte le fasi della sua carriera artistica.

Ha fatto da cornice alla serata di “shopping sotto le stelle” un percorso musicale: in alcuni punti della via Brindisi sono stati allestiti djset e band musicali che trasmettevano le canzoni di Modugno alternate ai tipici brani natalizi. Inoltre sono stati affissi striscioni che riportano le frasi delle canzoni di “mister Volare”.

Grazie alla collaborazione con le terze classi della scuola Ruggero De Simone, inoltre, sono stati raccolti indumenti e giocattoli da donare alle famiglie bisognose del paese. “Nella speranza che questi doni possano regalare un sorriso, una speranza (vivo ed inteso il desiderio di creare una vera e propria rete solidale tra alunni genitori e cittadini)” si legge in una nota di A.art.com.

“Questo evento natalizio è un opening del tributo a Domenico Modugno e al 60° anniversario della canzone mondiale “Volare”, che vedrà l’evolversi e la crescita in modo esponenziale nell’arco del 2019 con varie manifestazioni, eventi, convegni, concerti concorsi canori e di pittura. Il tributo a Domenico Modugno si concluderà nel Natale del 2019 con un grande evento finale, è nostra ambizione rendere l’evento, musicale-culturale, un brand promozionale per il nostro territorio, un brand di notevole valenza turistica e culturale”.

Ancora una volta i commercianti sampietrani ce la stanno mettendo tutta per promuovere il paese e regalare momenti di festa e sano divertimento alla cittadinanza. Si spera che la cittadinanza (tutta) cominci a rispondere adeguatamente all’appello lanciato ormai da anni dagli operatori economici del territorio: promuovere e incentivare l’economia locale, pubblicizzare il paese e farlo tornare quello che era un tempo, un polo economico tra le provincie di Brindisi e Lecce.