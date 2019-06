A San Vito pratiche edilizie online a partire dal 17 giugno

SAN VITO DEI NORMANNI - Lo scorso 6 giugno l’amministrazione comunale di San Vito dei Normanni con delibera 61/2019 ha istituito lo Sportello Unico Edilizia Telematico (Suet). Il Suet regolarizzerà in modo ottimale l’intero impianto procedurale delle pratiche edilizie, dall’avvio alla conclusione, in ossequio al principio della assoluta equità e trasparenza. Lo fa sapere l’assessorato comunale alla Pianificazione e gestione del territorio.

Tutte le procedure telematiche potranno essere monitorate dagli operatori di settore e persino dal cittadino interessato, attraverso un semplice computer; i professionisti non avranno più la necessità di spostarsi dallo studio presso gli uffici comunali e ciò si tradurrà innegabilmente in un vantaggio anche in termini economici per tutti.

Il sistema potrà acquisire solo la documentazione completa in tutti i suoi aspetti, il cui elenco sarà sempre on-line, con conseguente snellimento di tutto l’iter. Anche la modulistica potrà essere facilmente consultata e scaricata dal sistema; il canale sarà unico anche per le comunicazioni tra l’ufficio e gli operatori del settore ognuno per quanto di competenza.

Solo l’attività di edilizia libera (Ael) resterà fuori dal sistema telematico per non sovraccaricare inutilmente il cittadino che vuole produrre in proprio la comunicazione, senza l’obbligo cioè di rivolgersi ai tecnici privati, e quindi con un minore carico economico. Pronti per partire con la nuova procedura, con le istanze che verranno inoltrate a dal 17 giugno. Resta inteso quindi che, quelle inoltrate in precedenza, termineranno il loro iter in forma cartacea.

Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguiti diversi incontri e comunicati con tutti gli operatori interessati e con l’ufficio, sicuramente altre ne seguiranno, ciò in modo da preparare meglio tutti e per rendere più agevole l’avvio a questo procedura innovativa (telematica). La giunta del sindaco Domenico Conte l’intero staff dell’area tecnica che, malgrado la permanente carenza di organico, ha profuso un impegno straordinario per smaltire il carico di lavoro arretrato, condizione questa necessaria per la migliore riuscita del Suet.