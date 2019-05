Quel piazzale della scuola da ripulire. In memoria di Melissa

BRINDISI – Chi deve provvedere alla manutenzione delle aree esterne dell’Istituto professionale per i servizi sociali Morvillo-Falcone? La stessa scuola con il personale Ata? La Provincia di Brindisi attraverso la sua multiservizi Santa Teresa Spa? L’importante è che qualcuno lo faccia, perché anche e soprattutto a quel luogo è affidato il ricordo dell’attento del 19 maggio 2012 e della studentessa 16enne Melissa Bassi, perita nell’esplosione.

Proprio ieri mercoledì 22 maggio RaiNews24 ha mandato in onda un servizio sull’educazione alla legalità, passando da quella scuola. Le commemorazioni devono essere accompagnate da atti concreti di cura, e le foto mostrano una situazione non edificante (la targa che si intravvede in fondo è quella dedicata a Melissa Bassi). Qualcuno provveda in base alle proprie competenze. Ma forse in questi casi si potrebbe anche agire direttamente, senza burocrazie e cavilli.