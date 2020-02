Lotta agli abusivi: l’associazione Fioristi incontra le forze dell’ordine

BRINDISI – La questione dell’abusivismo nel settore del commercio di fiori e piante nella città di brindisi sarà al centro di un incontro che lunedì prossimo (10 febbraio), alle ore 16, si svolgerà presso Palazzo di Città. L’iniziativa è stata promosso dalla neo costituita Associazione Artigiani e commercianti fioristi “Brindisi in fiore”, di concerto con il Comune di Brindisi. Sono stati invitati all’incontro i vertici delle forze dell’ordine e rappresentanti del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

L’associazione esprime “la sempre più forte esigenza di una tutela che contrasti ogni forma di abusivismo commerciale e vendita irregolare di soggetti non autorizzati”. Obiettivo dell’incontro convocato per la giornata di lunedì è quello di “discutere come rafforzare l’azione di controllo da parte degli organi preposti per debellare il fenomeno dell’abusivismo soprattutto nei periodi di festività comandante con intervalli utili, in modo da tutelare gli operatori commerciali ed itineranti muniti di regolare autorizzazione”.