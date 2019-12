Stella natalizia sul lungomare di Brindisi: stasera l'accensione

BRINDISI - Stasera (mercoledì 11 dicembre), verrà illuminata l’installazione luminosa a forma di stella donata dall’Impresa Fratelli Barretta alla città, attraverso l’avviso pubblico emanato dall’amministrazione comunale in vista delle festività natalizie.

La stella, della grandezza di 7 metri per 7, è stata collocata di fronte alla scalinata Virgilio, sul lungomare Regina Margherita. La scelta della location “non è stata – si legge in una nota dell’Impresa Fratelli Barretta - casuale; essa infatti oltre a rappresentare un simbolo del Natale era anche nel medioevo il primo strumento utilizzato per la navigazione notturna”.

“Il luogo in cui è collocata ai piedi delle colonne romane della via Appia serve ad evocare l’antica definizione di Brindisi quale porta d’Oriente. Le colonne terminali della via Appia specchiandosi dall’alto della loro scalinata nelle acque del porto interno, raccontano ai tanti visitatori la gloriosa storia e le numerose vicende che resero Brindisi famosa nel mondo: nelle sue acque avvenne l’epico scontro tra Cesare e Pompeo, qui Antonio e Ottaviano si spartirono l’Impero Romano”.

“Con l’augurio che la strategica posizione dello scalo marittimo riconosciuta in passato sia valorizzata anche nel presente. Ai piedi della stella sarà collocata una targa con gli auguri tradotti in varie lingue tra cui la lingua greca ed albanese per testimoniare la vicinanza ai popoli da cui siamo accomunati ed uniti dal mare”.