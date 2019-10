Accertamenti versamenti Tari e Imu: a Francavilla Fontana scoperti quasi 900 irregolari

FRANCAVILLA FONTANA - L’Ufficio tributi del Comune di Francavilla Fontana ha completato una prima fase di accertamenti relativi ai versamenti di Tari e Imu con risultati molto significativi.

Sono stati emanati 590 provvedimenti per omessa o infedele dichiarazione relativa alla Tassa sui rifiuti (Tari) per un importo complessivo di poco superiore a 1 milione e 345 mila euro. Gli avvisi di accertamento, che partiranno nei prossimi giorni, spaziano dai 45 mila euro alle poche centinaia di euro e testimoniano un malcostume trasversale. I fondi recuperati saranno utilizzati e spalmati sulla prossima tariffa Tari, il che si tradurrà in un risparmio per i contribuenti onesti.

Sono 277, invece, i provvedimenti relativi alle irregolarità sui versamenti Imu, imposta applicata sugli immobili di proprietà oltre alla prima casa. In questo caso l’accertamento ha riguardato esclusivamente l’anno contributivo 2014 e ha verificato un ammanco di poco superiore ai 752 mila euro. I fondi recuperati dai mancati versamenti Imu saranno utilizzati per opere di urbanizzazione come manutenzione strade, marciapiedi e verde pubblico.

“Dopo averlo annunciato nei mesi scorsi, portiamo a termine questa prima fase di accertamenti con risultati per certi aspetti sorprendenti – dichiara l’assessora al Bilancio Antonella Iurlaro – grazie a questi controlli è emerso che una fetta rilevante di risorse è stata sottratta alle casse pubbliche. L’Ufficio Tributi, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto, proseguirà nelle operazioni di accertamento e sono certa che nei prossimi mesi arriveranno nuove brutte sorprese per gli evasori”.

“I provvedimenti emanati dall’Ufficio Tributi, tra Tari e Imu siamo oltre gli 850, ci restituiscono una immagine poco edificante di una fetta della Città – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – con questi accertamenti avviamo un processo che nelle nostre intenzioni condurrà all’equità tributaria nel segno di “pagare tutti per pagare meno”. Torneranno inoltre nella disponibilità dei cittadini somme importanti che potranno essere investite nella manutenzione e nel decoro urbano.”