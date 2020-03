Asl: "Accesso alla guardia medica esclusivamente per appuntamento"

BRINDISI - L'Asl di Brindisi comunica che fino al 3 aprile 2020 è sospeso l’accesso diretto dei pazienti nelle sedi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), la cui sede è stata spostata in via Dalmazia, a seguito dell'incendio sviluppatosi presso l'ex ospedale Di Summa. L’accesso è consentito esclusivamente per appuntamento, per i casi non differibili, con un solo accompagnatore per paziente, se necessario. Permane il divieto di accesso agli ambulatori di Guardia Medica ai soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre che devono, in attuazione delle linee operative regionali, contattare il medico o pediatria di famiglia per il pre-triage telefonico.

