Acquedotto Pugliese: "Nessun inquinamento dal depuratore"

CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese comunica che l’impianto di depurazione di contrada Bufalaria, a servizio degli abitati di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino funziona regolarmente. Nel corso del nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi, l’impianto ha subito un incremento della portata delle acque in ingresso e temporanei disservizi di tipo elettrico che, tuttavia, non hanno causato l’interruzione del servizio depurativo.

Il funzionamento delle principali stazioni di trattamento delle acque è stato assicurato nonostante i disagi, anche grazie all’utilizzo del gruppo elettrogeno di emergenza, fa sapere AqP. “Nello specifico, sono stati registrati improvvisi sbalzi di alimentazione elettrica già nel pomeriggio di martedì scorso, ai quali è seguita una completa interruzione dell’energia fino alla tarda serata di ieri, quando sono state ripristinate le normali condizioni di esercizio”.

“I tecnici di Acquedotto Pugliese – prosegue il comunicato - hanno lavorato ininterrottamente al fine di garantire continuità al servizio, assicurando l’abbattimento dei principali parametri di efficienza depurativa. Per far fronte a eventuali e improvvise interruzioni elettriche, Acquedotto Pugliese sta provvedendo a potenziare la capacità di autonomia elettrica del depuratore con un nuovo gruppo elettrogeno in grado di alimentare l’intero impianto”.

AqP rimarca che “il depuratore di Carovigno rappresenta una eccellenza nel panorama del comparto depurativo. I depuratori sono presidi sanitari a tutela del territorio e della qualità di vita complessiva dell'area servita, con l'esclusivo compito di restituire al loro ciclo naturale e con modalità compatibili e rispettose dell'ambiente, le acque provenienti dalle abitazioni dei cittadini allacciate regolarmente alla pubblica fogna”.

Il comunicato di Acquedotto Pugliese giunge a smentita, all’indomani di alcuni interventi che parlavano di sversamenti fognari nella baia di Torre Guaceto. Appena fuori dal confine sud-est dell’Area marina protetta sono in corso da alcune settimane gli interventi di realizzazione e prolungamento della condotta sottomarina che porterà sui fondali al largo di Apani i reflui depurati dall’impianto di Bufalaria, mentre parte degli stessi saranno destinati ad usi irrigui.