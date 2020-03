Aeroporti di Puglia: "Già disposta l'assegnazione di Dpi al personale"

BRINDISI - Sulla questione della disponibilità e della assegnazione di Dispositivi individuali di protezione (Dpi) agli operatori aeroportuali di Brindisi, sollevata dalla Fit Cisl, Aeroporti di Puglia questa sera ha inviato una breve nota di precisazione, che pubblichiamo integralmente.

"In merito alla nota del signor Marco Rizzo, dipendente di altra società rispetto ad AdP, addetto di scalo dell’aeroporto di Brindisi, della Rsa Fit-Cils, Aeroporti di Puglia precisa che: per quanto disposto dall’Unità Centrale della Protezione Civile, i controlli negli aeroporti italiani devono essere perfezionati per tutti i passeggeri in arrivo provenienti dall’estero e dallo scalo di Roma Fiumicino (l’aeroporto di Roma, essendo uno scalo di transito, a differenza di Milano, non è strutturato per rilevare la temperatura corporea ai passeggeri in transito); per quanto riguarda la dotazione dei Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale), la società AdP ha predisposto, in seguito alla Valutazione del rischio Biologico effettuata dal datore di lavoro e dal medico competente, la consegna di mascherine e guanti a tutto il personale front-line, oltre alla fornitura di amuchina".