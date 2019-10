Volo Alitalia Brindisi-Roma delle 7,30: "Cercheremo altre soluzioni"

BRINDISI - "Con riferimento alla nuova programmazione dei voli Alitalia sulla direttrice Brindisi – Roma, peraltro già adottata negli anni precedenti a conclusione della stagione estiva che vede solitamente una contrazione della domanda per il periodo invernale, Aeroporti di Puglia comunica di aver preso contatti con alcuni vettori per verificare la disponibilità degli stessi ad avviare nuovi servizi, anche alla luce del consistente incremento del traffico passeggeri che sta interessando l’Aeroporto del Salento". Interviene così Aeroporti di Puglia, nella polemica sollevata a Lecce da settori politici e sindacali per la sospensione del volo Alitalitalia per Roma Fiumicino delle 7,30 alla fine della stagione estiva. Il volo delle 7,30 è infatti un collegamento solo stagionale, quindi era ampiamente previsto, come negli anni passati, che al mattino sarebbe rimasto solo il volo delle 11,15. Tuttavia l'azienda che gestisce gli aeroporti pugliesi controllata dalla Regione annuncia che cercherà una società pronta a rimpiazzare il collegamento della fascia oraria rimasta scoperta nella stagione invernale, utile per chi ha appuntamenti nel mattino nella capitale.