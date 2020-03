Aeroporti di Puglia: avviata la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti

A partire da domani, anche per i dipendenti di Aeroporti di Puglia, al pari degli altri aeroporti italiani, si apre la procedura della cassa integrazione straordinaria. Una misura, quella adottata dalla Società in accordo con i sindacati, dettata dall’emergenza.

"Più volte, infatti, è stato precisato che la cigs non porterà alla perdita di alcun posto di lavoro, ma anzi ne tutela e garantisce il mantenimento - si legge in una nora di Adp. Questa è una condizione necessaria voluta dal management della Società, ma anche dal maggior azionista, Regione Puglia. Il governatore Michele Emiliano, infatti ha più volte ribadito la necessità che in questa fase complessa e delicata non solo non vengano messi in pericolo i posti di lavoro dei dipendenti, ma anche dell’indotto e soprattutto ha chiesto fermamente, anche ad Aeroporti di Puglia, di garantire i pagamenti ad aziende e professionisti."

Inoltre, i dirigenti della Società si sono detti disponibili a tagliare i propri compensi in aggiunta al lavoro di riduzione dei costi messo a punto dal management. Questi provvedimenti garantiranno la continuità operativa del sistema aeroportuale e la salvaguardia dei posti di lavoro e del benessere comune. Il Cda della Società sta condividendo le principali linee strategiche future con gli enti strumentali della Regione e con i maggiori esperti del settore, in modo da individuare, in sinergia con Enac e Assaeroporti, gli strumenti utili e necessari per dare maggior sostegno al settore. "Si cercano anche nuove opportunità - conclude la nota - convinti che da questa emergenza mondiale si debba uscire con una maggiore consapevolezza e una visione ancor più strategica sul futuro del sistema."

Intanto, in attesa della ripresa dei voli e del sistema turistico, aeroportuale e, più in generale della mobilità, nello scalo di Bari continuano gli atterraggi dei voli umanitari. In sinergia con Regione Puglia e Protezione Civile, infatti, Aeroporti di Puglia ha messo a disposizione la propria pista di volo per l’atterraggio di voli carichi di dispositivi necessari al sistema sanitario regionale per il contrasto al Covid-19.