Agevolazioni e accesso al credito per commercianti e artigiani: incontro gratuito

BRINDISI - Il 14 novembre alle 15 presso la Camera di Commercio di Brindisi Confartigianato Brindisi, con il supporto di Cedfor e Cooperform, organizza un evento gratuito per presentare ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori le agevolazioni previste dalla nuova Programmazione della Regione Puglia e far conoscere gli strumenti finanziari ed operativi che facilitano l’accesso al credito da parte delle piccole imprese. All’evento parteciperà anche il Gal Terra dei Messapi che presenterà gli avvisi già disponibili a cui possono accedere le piccole imprese nel campo dell’artigianato, del commercio e del turismo.

La fitta scaletta di interventi sarà, quindi, composta da Cristiano Legittimo – responsabile animazione e comunicazione del Gal Terra dei Messapi, che presenterà le misure a sostegno dell’artigianato, il commercio e il turismo per i comuni del comprensorio; Pierpaolo Caliandro - responsabile dei Servizi informativi territoriali di Puglia Sviluppo, che tratterà gli incentivi messi a disposizione dalla Regione Puglia per le piccole e medie imprese; Mino Lassandro - direttore di Artigianfidi che parlerà dei sistemi di garanzia pubblica e privata per facilitare l’accesso al credito e Pasquale Stefanizzi - consulente su Finanziamenti di impresa che per Innova.Imprese ci parlerà delle metodologie che possono permettere alle imprese di ottimizzare la gestione del rapporto con le banche e gli istituti finanziari.

Per le imprese associate, l’evento sarà anche occasione per prenotare una consulenza gratuita finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito per le piccole e medie imprese partecipanti. La partecipazione all’evento è gratuita ma si accede tramite prenotazione da fare la presente link http://ClicSu.net/2fuPf

L’evento fa parte della rassegna “@ppuntamenti d’impresa” promosso da Confartigianato Brindisi e programmati presso la Camera di Commercio di Brindisi, in cui periodicamente vengono affrontati aspetti e problematiche relative alle nuove normative che riguardano alcuni specifici settori e/o temi di interesse più generale che riguardano la gestione d’impresa nel suo complesso come quello dei finanziamenti e l’accesso al credito organizzato per il 14 di novembre. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla segreteria organizzativa al numero 3927584591 oppure allo 080.5959446.