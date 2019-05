Albero di eucalipto minaccia i binari: intervento dei vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi in via Molise, contrada Artisti, a San Pietro Vernotico, dove i rami di un grosso eucalipto che costeggia la ferrovia, a causa delle raffiche di vento, hanno invaso i binari e la linea elettrica. Il tronco, inoltre, presenta una grossa crepa e parte dei rami rischiavano di cadere sulla strada e sulle auto.

L’albero aveva raggiunto un’altezza di circa 15 metri, segno che non era mai stato sottoposto a manutenzione. Nella stessa situazione versano altri alberi che costeggiano i binari.

Spesso accade che se non si effettua regolarmente la potatura la chioma diventa troppo pesante e con le piogge o il vento i rami si spezzano provocando anche gravi conseguenze. In questo caso c’era il rischio concreto che il tronco si spaccasse a metà e che una parte cadesse sui binari e l’altra per strada. I vigili del fuoco hanno segato tutti i rami ritenuti pericolosi.

