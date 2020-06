Albero pericolante a ridosso delle panchine: intervengono i vigili del fuoco

TORRE SAN GENNARO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, per un albero pericolante in piazza Garibaldi. Si tratta di un grosso pino marino il cui tronco si è aperto a metà. A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo interpellati da alcuni residenti preoccupati per al pericolosità dell’albero.

Piazza Garibaldi è la piazza dove si affacciano la maggior parte dei locali della marina è circondata da alberi e panchine rappresenta il luogo di ritrovo di molti villeggianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco hanno alleggerito l’albero segando alcuni rami. Gli agenti lo hanno poi delimitato con nastro bianco e rosso. Lunedì verrà interpellato l’ufficio tecnico del Comune per i provvedimenti del caso. Sicuramente tutti gli alberi della piazza necessitano di potatura.

Gallery