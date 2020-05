Altri quattro casi in Puglia con 5 morti, nessuno nel Brindisino

Oggi venerdì 29 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.642 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 4 casi, dei quali 2 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Lecce. Nessun caso di positività nelle altre province. Brindisi pertanto torna a 0 casi, sempre in relazione all’ultimo pacchetto di test completati. Sono stati registrati purtroppo anche altri 5 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 114.588 test, i pazienti considerati guariti sono 2.699 mentre i casi attualmente positivi sono 1.283, su un totale di casi registrati in Puglia di 4.482 dall’inizio della pandemia: 1.474 nella provincia di Bari; 380 nella Bat (1 caso eliminato dal database); 651 nella provincia di Brindisi (1 caso eliminato dal database); 1.153 nella provincia di Foggia; 515 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.