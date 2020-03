Anche a Brindisi basi militari ad accesso limitato anti-contagio

BRINDISI – Hanno assunto anche a Brindisi un assetto adeguato alla prevenzione del contagio da coronavirus, le infrastrutture militari, su disposizione della Difesa. La base navale e la caserma “Carlotto” non sono chiuse, perché ovviamente ciò non è previsto per tutto ciò che riguarda la protezione dei confini terrestri, marittimi ed aerei del Paese, ma anche per le funzioni integrate nella Protezione civile. Il personale non militare (arsenale, amministrativi) è sottoposto a limitazioni.

Al personale militare è stato richiesto – si apprende da fonti ufficiose – di limitare le presenze - in base ad appositi turni - ai soli impieghi essenziali per la gestione delle stesse infrastrutture e la loro vigilanza e sicurezza. Ciò vale sia per il comando della Terza divisione navale, per la Stazione navale e per le unità agli ormeggi nel complesso del castello svevo nel Seno di Ponente del porto interno, che per la caserma “Carlotto” della Brigata Marina San Marco e per le altre installazioni collegate sia a Brindisi che sulla ex statale 16 per San Vito dei Normanni.

Restano in isolamento, uno presso l’ospedale Perrino, l’altro in quarantena obbligatoria presso la sua abitazione in un centro della provincia di Lecce, il sottufficiale e l’ufficiale che erano imbarcati sulla nave di attacco anfibio San Giusto nel corso di una recente missione addestrativa della forza anfibia nazionale, di cui fanno parte unità della Marina Militare ma anche dell’Esercito Italiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la conferma della positività al tampone dei due militari, la Marina ha immediatamente assunto le necessarie precauzioni e misure di contenimento, ponendo in quarantena gli equipaggi del San Giusto e quello della nave gemella San Marco.