Crociere, oggi aperti anche i negozi e i bar nel centro urbano

BRINDISI – Città organizzata anche per le aperture dei negozi, in occasione della prima toccata della stagione crocieristica attesa per le ore 13, con l’arrivo in porto della nave Azamara Pursuit della compagnia Club Cruises. Lo annuncia Confesercenti Brindisi, sottolineando l’impegno dei commercianti “per veicolare un’immagine positiva della città”.

L’impegno della categoria

Oltre all’apertura dei siti di interesse culturale, dunque, per iniziativa dell’amministrazione comunale e della Regione Puglia, con gli altri enti interessati, “i negozi del centro cittadino, di concerto con Confesercenti Brindisi, resteranno regolarmente aperti per accogliere nel migliore dei modi i crocieristi”, annuncia un comunicato.

“Nonostante il giorno di festa, infatti, l’obiettivo comune è quello di presentare agli ospiti una città aperta e viva, in grado da un lato di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze dei visitatori, dall’altro di cogliere al meglio le occasioni legate allo sviluppo turistico del territorio. È importante, infatti, che i crocieristi custodiscano un ricordo positivo della loro seppur breve permanenza a Brindisi, circostanza che contribuisce a diffondere il buon nome della città”.

“Vale la pena ricordare che, proprio in quest’ottica, Confesercenti Brindisi – prosegue il comunicato - da tempo organizza e promuove fra gli associati iniziative volte a migliorare il servizio offerto ai potenziali clienti, siano essi crocieristi, turisti o semplicemente presenze legate a ragioni professionali”.

I negozi aperti

“Il I maggio, dunque, sono diverse le attività commerciali che hanno garantito la propria adesione all’iniziativa e che quindi saranno aperte. Si tratta di: Poppy, Gate 21, Melachic, Golden Point, Bungaro, Marella, Brums, Scarano, Docksteps, Sorbino, Dorabella, Blue Sand, Adularia, Natura Plus oltre ai bar e ai ristoranti che si trovano lungo i corsi cittadini”.

La gara per la gestione degli infopoint

Intanto non si conosce ufficialmente l’esito della gara per l’affidamento della gestione degli infopoint indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per i porti di Bari e Brindisi, del valore complessivo di 80mila euro per un appalto previsto dall’1 maggio (cioè oggi) sino al 31 dicembre 2019 per Bari, e al 14 dicembre 2019 per Brindisi. L’apertura delle buste con le offerte era stata fissata dal bando al 24 aprile scorso.

