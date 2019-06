Quando il centro storico diventa location per il buffet di nozze

CAROVIGNO – Ancora un matrimonio con rinfresco nelle stradine del centro storico di Carovigno, destinate ad essere affollate dagli invitati, e residenti o passanti costretti a zigzagare tra tavolini e camerieri, con circolazione interdetta mediante ordinanza dalle 13 alle 20,30. Solo una moda sporadica e passeggera? C’è il rischio che diventi consuetudine, perché ancora non si sa se esista un criterio, al Comune di Carovigno, per dire sì o no, a chi, e per quali ragioni.

Oggi 21 giugno 2019, primo giorno ufficiale dell’estate 2019, alle 18 va in sposa la figlia di un noto imprenditore locale della ristorazione. Come si vede dalla foto, i preparativi per il buffet sino a poco fa erano in pieno svolgimento, con tavolini ricavati dalle bobine dei cavi telefonici, o elettrici, opportunamente dipinte di bianco. Catering affidato ad una azienda locale del settore.

Durata dell’evento, inclusa l’occupazione della parte del centro storico destinata al buffet o cena per gli invitati, non prevedibile. Incassi del Comune per l’occupazione del suolo pubblico, non nota. Certo è che il municipio di Carovigno per fare cassa con il problema del disavanzo di 9 milioni che si ritrova, non potrà certo contare su eventi come questo, a meno di richiedere cifre da sceicchi per la momentanea concessione delle stradine del centro storico.

Tanti i curiosi, ma anche le perplessità: va bene magari chiudere una piazzetta dove si trova la chiesa per un paio d’ore, ma anche il rinfresco in strada a non pochi pare troppo. E poi ritorna a bomba il precedente dubbio: a chi dire sì, e a chi dire no. A meno che per “La Terra” di Carovigno non vi sia il progetto di farne un territorio per wedding planner.