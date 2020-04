Crociere annullate: due navi della Costa ormeggeranno a Brindisi

BRINDISI – Due navi da crociera della flotta Costa ormeggeranno alla diga di Punta Riso, con a bordo i membri dell’equipaggio. Si tratta della Costa Fortuna e della Costa Victoria. Dopo l’annullamento di tutte le crociere dovuto alla pandemia da coronavirus, le navi in circolazione sono state smistate fra diversi porti Italiani.

La Costa Fortuna ha già scaricato i passeggeri nel porto di Singapore. Il suo arrivo a Brindisi, con 900 membri dell’equipaggio a bordo, è atteso per domenica mattina. Dei 900 marittimi, 300 sbarcheranno e andranno verso altre destinazioni. Gli altri 600 resteranno a bordo della nave, che da un punto di vista sanitario gode di totale autonomia, se si considera che dispone di medici, infermieri e ambulatori

La Costa Victoria, invece, è attualmente ferma a Civitaveccbia, dove è giunta lo scorso 29 marzo, impegnata nello sbarco dei passeggeri. Il prossimo 7 aprile dovrebbe partire alla volta di Brindisi. Ancora non si conosce il numero dei membri dell’equipaggio che viaggeranno a bordo della nave.

L'agente marittimo: "Nessun rischio Covid"

Teodoro Titi, agente marittimo in Puglia della Costa, chiarisce che a bordo di entrambe le navi non vi sono casi sospetti di Covid-19 a bordo. “La Fortuna – chiarisce Titi a BrindisiReport – è da un mese in navigazione dopo lo sbarco di tutti i passeggeri e, forse unico caso al mondo, non ha mai avuto alcun problema a bordo. La Victoria, completamente svuotata e sanificata dopo l’attracco a Civitavecchia, arriverà a Brindisi dopo aver osservato il periodo di 15 giorni di quarantena”.

Titi rimarca che si tratta di “navi italiane e, a prescindere dalla situazione sanitaria, devono trovare ospitalità in porti che non possono non essere italiani. Il fatto che il porto di Brindisi abbia dato la sua disponibilità ad ospitare le nave non può non essere un motivo di orgoglio per una città che si è sempre detta aperta all’accoglienza, così come hanno fatto anche altri porti, fra cui quello di Bari”.

Anche a Bari, infatti, potrebbe arrivare una nave della Costa. “Mentre il porto di Brindisi può ospitare più navi grazie alle dimensioni della diga di Punta Riso - spiega ancora Titi – nel porto di Bari, che non dispone di una diga così lunga, potrà arrivarne solo una”.

Non sono da trascurare, fra l’altro, possibili benefici per l’economia locale. “E’ probabile che entrambe le navi – spiega ancora l’agente marittimo – restino a Brindisi per tutta l’estate. Una volta finita l’emergenza, avremo tanti membri dell’equipaggio che gireranno per la città. Sono certo, inoltre, che la compagnia non dimenticherà, in futuro, lo spirito di accoglienza dei brindisini”.

Articolo aggiornato alle ore 18.57 (le dichiarazioni dell'agente marittimo)