Tuffo di Capodanno 2020: iscrizioni aperte a partire dal 2 dicembre

BRINDISI - Apriranno ufficialmente lunedì 2 dicembre 2019 le iscrizioni per la XI Edizione del “Tuffo di Capodanno", il tradizionale appuntamento brindisino che per un decennio ha caratterizzato il primo giorno dell’anno del Capoluogo Adriatico. Dopo uno straordinario percorso negli anni al timone di questa edizione ci sarà il gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con l’illustre partenariato di DealGroup Brindisi.

Sarà ancora la Galleria del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi ad ospitare le iscrizioni dell'edizione 2020. In uno stand allestito per l'occasione, fino al 31 dicembre 2019 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 20 e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi con una semplice offerta. A coloro che invece aderiranno all'iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione, gli organizzatori consegneranno la maglia della undicesima edizione (di colore celeste) ed uno speciale biglietto. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2020 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393 / 58.21.819 - 329 / 80.59.256.

L'iniziativa, senza scopo di lucro prosegue il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un beneficiario: la Onlus “Banco Farmaceutico”. La raccolta fondi di questa edizione sarà destinata quindi a tutti quei brindisini che non possono curarsi per ragioni economiche, permettendo l’acquisto dei farmaci da donare agli enti assistenziali che si prendono cura dei bisognosi e per lo svolgimento di attività di ricerca sulla povertà sanitaria.

I dettagli e le particolarità dell’evento, che sarà caratterizzato da importanti novità, saranno comunque illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 10:30 presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi.

All’incontro con gli operatori dell’informazione che sarà moderato dal giornalista Nico Lorusso, parteciperanno il Dr Antonio Di Noi, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, il Dr Antonio Morleo Responsabile della Sede Territoriale di Brindisi del Banco Farmaceutico, Ilaria Lenzitti per Summer Time Animazione & Spettacolo e Cristina Cavallo giornalista dell’Emittente Televisiva Canale 85 – Antenna Sud che trasmetterà la manifestazione in Diretta Tv. Ospite d’onore Gino Crastolla ideatore e promotore delle prime dieci edizioni del Tuffo di Capodanno.