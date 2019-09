Castello Svevo aperto ai cittadini ogni sabato: firmato il protocollo

BRINDISI - Il castello Svevo sarà sistematicamente aperto alle visite dei cittadini, in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto stamattina fra il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e la Brigata Marina Sn Marco. Le visite si svolgeranno ogni sabato con orario 10, 11 e 12 (durata 45 minuti) prenotandosi attraverso l’Info Point di Palazzo Nervegna (via Duomo) o al numero 3421013149. Poi a richiesta saranno organizzate anche a domeniche alterne. Le visite partiranno già sabato 21 proprio in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

“Lo abbiamo annunciato oggi – afferma il primo cittadino attraverso un post pubblicato sul suo profilo istituzionale Facebook - durante la conferenza stampa per le Giornate Europee del Patrimonio a cui Brindisi aderisce”.

“Nel protocollo si è stabilito che ogni sabato mattina il Castello sarà accessibile con tre turni di visite per gruppi da 40 persone, oltre a due domeniche al mese su richiesta. L'itinerario all'interno del Castello si impreziosirá del'accesso al belvedere.”

L'impegno del Comune è di promuovere l'attività e registrare le prenotazioni tramite l'infopoint di Palazzo Nervegna, mettere a disposizione le guide turistiche da affiancare al personale della Marina Militare.

“Ringrazio la Brigata San Marco, l'ammiraglio Petragnani e l'ammiraglio Marzano – conclude il sindaco - per l'ascolto e l'apertura. Felici d'aver raggiunto un grande risultato per la crescita culturale e turistica della nostra città!

