Family Day al Centro di prima accoglienza fauna selvatica

OSTUNI - Il “Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi, convenzionato con la Regione Puglia, organizza per venerdì 28 giugno 2019, dalle 18.30 alle 20.30, un pomeriggio di apertura della sede di Ostuni, in Contrada San Lorenzo (strada provinciale 19 Ostuni - Rosa Marina). La sede è situata accanto all’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli – Monnet” e nell’orario indicato sarà possibile effettuare una visita guidata presso il Centro Fauna Selvatica, rivolta principalmente a famiglie con bambini. Obiettivo della visita guidata è la conoscenza delle attività svolte a tutela degli animali selvatici, rinvenuti in difficoltà ed assistiti fino al loro ritorno in ambiente naturale. Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono cellulare 328.2847108 - 335.6780665.