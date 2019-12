Bomba day: Break24 aperto anche dalle ore 13 alle 15

BRINDISI – Il bar ristorante Break24, situato in via Sabin, nella zona industriale di Brindisi, domani (domenica 15 dicembre), in occasione del piano di evacuazione dovuto alle operazioni di disinnesco della bomba trovata nei pressi del Multisala Andromeda di Brindisi, sarà aperto sia come bar H24 che al self service, fra le ore 13 e le 15, in quanto non rientra nella zona rossa.