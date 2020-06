Palazzo Guerrieri e bastione San Giacomo: lavori di manutenzione in vista

BRINDISI - Mercoledì, 10 giugno 2020, è sta pubblicata una determina da parte del settore Lavori e opere pubbliche del Comune di Brindisi, per l’affidamento, alla ditta Frallonardo Group srl, delle operazioni di ripristino di Palazzo Guerrieri e Bastioni di San Giacomo. L’Amministrazione comunale dopo aver restituito la fruibilità degli immobili, considerati patrimonio monumentale, ha eseguito dei sopralluoghi per garantire azioni periodiche di manutenzione e ha riscontrato l’esigenza di dover compiere degli interventi presso Palazzo Guerrieri, ai servizi igienici del piano terra e al primo piano.

Sulle terrazze dello stesso immobile, è inoltre necessario un lavoro di pulizia, posa in opera di una guaina, mentre per soffitti e muri sarà necessario rimuovere funghi, attraverso un lavoro di spazzolatura e di seguito la posa di materiale isolante antimuffa, con relativa pitturazione.

Congiuntamente, saranno effettuati lavori di manutenzione anche presso il Bastione di San Giacomo, anche per tutelare beni mobili che saranno ospitati durante mostre temporanee. La ditta che eseguirà i lavori di manutenzione è la Frallonardo Group srl, per un ammontare complessivo di 7.776,85 Euro iva compresa, come indicato nella determina, firmata dal dirigente adottante, architetto Fabio Stefano Lacinio.