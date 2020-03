Francavilla Fontana: apre il presidio permanente della Croce Rossa

FRANCAVILLA FONTANA - Tutto pronto per l'apertura del presidio permanente della Croce Rossa Italiana a Francavilla Fontana, nei locali dell'ex Biblioteca comunale di Piazza Dante. Il presidio, coordinato dal Coc (Centro Operativo Comunale), avrà la funzione di informare la cittadinanza, raccogliere e distribuire a domicilio farmaci e generi alimentari di prima necessità e fornire una consulenza sull'applicazione dei provvedimenti del Governo.

Per la gestione di tutti questi servizi sono state attivate due utenze telefoniche: il numero verde 800178077 e lo 0831820777. Il presidio sarà attivo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.00. Intanto l'Amministrazione Comunale ha stanziato i primi 5 mila euro per l'acquisto di beni di prima necessità da destinare agli utenti in carico ai servizi sociali e agli altri cittadini che abitualmente si rivolgono alla Caritas e ad altre associazioni di volontariato territoriali.

Sono in fase di avvio nel territorio comunale una serie di collette alimentari straordinarie all'interno dei supermercati. “Nessuno sarà lasciato solo – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – con l'Assessora Maria Passaro e con l'Ufficio Servizi Sociali, in accordo con il Coc, abbiamo varato le prime misure di sostegno per le persone più fragili. Ognuno di noi può giocare un ruolo determinante in questa partita. È sufficiente attenersi alle regole ormai note, prima su tutte restare a casa. Chi vorrà potrà aiutarci nel sostegno delle persone in difficoltà partecipando alla colletta alimentare nei supermercati cittadini.”

