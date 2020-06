Con la "dieta anti-lockdown" apre il Mercato contadino

CEGLIE MESSAPICA - Sarà presentata la ‘Dieta Anti-Lockdown’ al mercato contadino di Ceglie Messapica con le ospiti Floriana Fanizza, cuoca contadina della Puglia, e Antonella Ricci, chef stellato de ‘Al Fornello da Ricci’, che assieme agli agricoltori di Campagna Amica spiegheranno come ritrovare il giusto peso corporeo dopo il lungo stop casalingo, causato dall’emergenza Coronavirus.

L’appuntamento è mercoledì 10 giugno 2020, a partire dalla ore 9,30, in via Giustino Fortunato 88, dove aprirà i battenti il nuovo mercato di Campagna Amica di Ceglie Messapica, punto di incontro e di acquisto consapevole nell’Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti.

Con il ritorno alla normalità i cittadini – consumatori stanno adottando un regime alimentare di recupero in una regione come la Puglia dove il 46% degli adulti è in eccesso ponderale secondo l’Istituto Superiore di Sanità.

Il rischio obesità non risparmia neanche bambini e adolescenti duramente provati dal lockdown. In Italia, paradossale maglia nera alla Puglia con il 31,4% dei bambini che risulta obeso – conclude Coldiretti Puglia - anche a causa di abitudini alimentari sbagliate con un insufficiente consumo di frutta e verdura, base della dieta mediterranea e produzioni in cui la Puglia eccelle.