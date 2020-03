Aqp raccomanda ai cittadini di adottare i servizi telematici e telefonici

“Dobbiamo fare una scelta responsabile- ha dichiarato il Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia - sia per il nostro bene che per il bene di tutti. Acquedotto Pugliese è una grande azienda al servizio del territorio e vicina alle esigenze dei cittadini. Cerchiamo di preservaci, prendendoci cura di noi e dei nostri cari e soprattutto collaboriamo tutti affinché si riesca a contenere questo stato d’emergenza. Insieme, con coscienza e ragionevolezza, possiamo farcela”.

Acquedotto Pugliese, in linea con le misure del Ministero della Salute e della Regione Puglia per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, raccomanda ai cittadini di non recarsi agli sportelli territoriali se non per casi strettamente necessari, e di prediligere l’uso dei servizi telematici e telefonici, disponibili in qualsiasi momento e comodamente da casa.

Su AQPf@cile, lo sportello on line di Acquedotto Pugliese, sono disponibili nuovi servizi: oltre alla fatturazione on line, alla domiciliazione bancaria e alla consultazione di tutte le bollette, è possibile richiedere un nuovo allaccio, modificare il proprio contratto e richiedere la voltura. Il tutto comodamente da casa, senza doversi recare presso gli sportelli commerciali territoriali, ed evitando, così, i luoghi affollati.

Per accedere basta registrarsi su www.aqpfacile.it. Dopo l’accesso, associando il Codice Cliente e il Codice Fiscale presenti in bolletta, è possibile navigare all’interno della sezione interamente dedicata e scegliere fra i numerosi servizi a disposizione. In alternativa, è possibile navigare dal menù nei servizi che non richiedono un Codice Cliente.

La piattaforma web AQPf@cile proprio di recente è stata, infatti, potenziata con nuove funzionalità. Un’azione che ha comportato un’anticipazione della data di avvio rispetto alla programmazione iniziale, dettata dalla necessità di garantire un servizio sempre più efficiente e in linea con le esigenze contingenti.

Qualora sia strettamente necessario recarsi presso l’ufficio commerciale territoriale, Acquedotto Pugliese raccomanda il servizio “Salta la coda” per la prenotazione dell’appuntamento mediante:

- il numero verde 800.085.853

- l'app CodaQ

- il sito webapp.codaq.it

Acquedotto Pugliese ricorda, altresì, che i numeri verdi sono sempre disponibili. Per segnalare un guasto è attivo, 24 ore su 24, il numero verde 800.735.735, da cellulare e da rete fissa.

Per informazioni di natura commerciale è possibile contattare, da numero fisso, il numero verde 800.085.583 e da cellulare e dall’estero, al costo del proprio gestore, il numero 080.572.34.98. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aqp.it.