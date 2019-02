Apulia Film Commission, architetta presidente

Simonetta Dellomonaco è il nuovo presidente di Apulia Film Commission. Architetta di Mesagne, già consulente del Teatro Pubblico Pugliese e consigliera uscente della Fondazione. Nel consiglio d’amministrazione rientra per la terza volta consecutiva Giandomenico Vaccari (per consentirlo è stato modificato lo statuto). Il consiglio si completa con Aldo Brandirali (di Lecce) e Marta Proietti.La nomina del presidente e dei membri del rinnovato cda di Apulia Film Commission è stata formalizzata oggi, al termine dell'assemblea dei soci.

Come previsto dallo statuto, la nomina del presidente e di un consigliere di amministrazione della Fondazione è avvenuta su proposta della Regione Puglia, rappresentata dall'assessore Loredana Capone. La indicazione degli altri tre consiglieri è stata fatta su proposta: uno dai rappresentanti dei soci Comuni capoluogo (Bari Brindisi e Lecce); uno dai rappresentanti degli oltre 40 soci (Comuni non capoluogo) e uno in rappresentanza della Città Metropolitana di Bari. (Nella foto accanto Simonetta Dellomonaco)

Apulia Cinema ricorda che il nuovo presidente subentra a Maurizio Sciarra, il quale ritorna alla sua attività di regista e documentarista, dopo aver governato la Fondazione a partire dal 5 febbraio 2015. Va ricordato che la Apulia Film Commission, costituita a dicembre del 2006, ha avuto come primo presidente il giornalista e critico Oscar Iarussi (dal 28 Agosto 2007; ora vice caporedattore centrale de La Gazzetta del Mezzogiorno), a cui è succeduta la giornalista e sceneggiatrice Antonella Gaeta (a partire dal 15 Dicembre 2011).

I Comuni soci di Apulia Film Commission appartengono alle sei Provincie della Regione e sono: Casalnuovo Monterotaro, Monte Sant'Angelo, Peschici, Pietramontecorvino, Sant'Agata di Puglia, Vico del Gargano e Vieste; Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Sammichele di Bari; Castellaneta e Maruggio; Cisternino, Mesagne e Ostuni; Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Castro, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Leverano, Maglie, Melendugno, Melpignano, Nardò, Novoli, Otranto, Palmariggi, San Cassiano, Specchia, Taviano, Uggiano La Chiesa e Vernole.

