Nuova area pedonale a Mesagne: auto off limits nel centro storico

MESAGNE - A seguito dell’incontro tenutosi stamattina con i residenti e gli operatori del centro storico di Mesagne, il responsabile della polizia locale ha recepito con ordinanza integrativa le nuove direttive ricevute dal sindaco e dalla giunta comunale relativamente alla individuazione di una zona pedonale interna al centro storico che non debba essere interessata dal traffico veicolare dei cittadini residenti, limitatamente al periodo 5 agosto – 25 agosto 2019, dalle ore 20.30 alle ore 2.

Tale disposizione prevede il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, all’interno della zona pedonale urbana individuata dalle vie Castello, piazza Orsini, piazza IV Novembre, piazza Criscuolo e via Albricci, con divieto di sosta – e relativa rimozione del veicolo in caso di inadempienza, dalle ore 20.30 alle ore 02.00 - in piazza IV Novembre e piazza Criscuolo.

L’esercizio della deroga alla circolazione dei veicoli opera esclusivamente per motivi di carattere eccezionale - debitamente documentabili, per le categorie di veicoli di seguito specificamente indicate - ed è subordinato alla esibizione del permesso o del diverso documento autorizzativo: veicoli intestati a residenti all’interno della Ztl, intendendosi per tali sia i residenti anagrafici che i dimoranti, ossia coloro che risultano locatari di immobili (non occupati da altri nuclei familiari) ubicati all’interno della Ztl.

Deroghe senza permesso sono previste per: veicoli di soccorso, polizia ed emergenza; carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali aree; veicoli intestati a medici di base che hanno assistiti nella Ztl; veicoli al servizio di persone diversamente abili.

Gli effetti della parziale modifica della precedente ordinanza non interferiscono con le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale. Ogni sviluppo e decisione definitiva in materia saranno valutati e decisi in modo partecipato con tutti i cittadini mesagnesi.