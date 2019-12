Erogazione gas, aree di attesa e aree di accoglienza: informazioni utili

Di seguito alcune delle informazioni utili da diffondere alla cittadinanza per l’evacuazione del 15 dicembre.

Interruzione erogazione gas

Per ragioni di sicurezza sarà necessario interrompere l’erogazione del gas per tutte le forniture all’interno dell’area che si trova nel raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno bellico. Si precisa che alcune delle utenze domestiche che saranno interrotte non ricadono nel perimetro dei 500 metri ma, tuttavia, appartengono alla stessa “colonna” di erogazione e devono obbligatoriamente essere interrotte. Il processo di interruzione comporta una serie di prescrizione che sono in fase di comunicazione agli utenti interessati da parte della società 2iReteGas. In particolare per consentire la chiusura dell’intera “colonna”, ogni utente dovrà prima provvedere alla chiusura della propria valvola. A conclusione delle operazioni di disinnesco, prima di riattivare l’erogazione del gas per l’intera “colonna”, sarà necessaria la presenza di ogni utente in casa per rispettare le misure di sicurezza. Il completo ripristino, quindi, avverrà solo quando tutti gli utenti della stessa “colonna” saranno rientrati nelle proprie abitazioni. L’erogazione sarà interrotta a partire dal ore 6 del 15 dicembre 2019. In caso di mancata riattivazione la società ha attivato il numero 800.901.313 per eventuali segnalazioni.

Interruziona gas, le vie: Specchietto riassuntivo-2

Aree di Accoglienza

1) IC S.ELIA-COMMENDA

SCUOLA SEC.1°G S.ELIA (con palestra)

via Mantegna 23

coord. gps: 40.619333, 17.916395

sup.utile: 2000 mq

max affollamento: 2000/5= 400 persone

area esterna disponibile: 1.750 mq

Aperta da sabato 14 dicembre

2) IC S.ELIA - COMMENDA

SCUOLA PRIMARIA VIA MANTEGNA:

via Mantegna 8

coord.gps: 40.619337, 17.921324

sup.utile: 2800 mq

max affollamento: 2800/5= 560 persone

area esterna disponibile: 2.400 mq

3) IISS MAIORANA

via Montebello 11

coord.gps: 40.625541, 17.922660

sup.utile: 4000 mq

max affollamento: 4000/5= 800 persone

area esterna disponibile: no

4) IP ALB.PERTINI (A)

via Appia 356

coord.gps: 40.627969, 17.921589

sup. utile: 6000 mq

max affollamento: 6000/5= 1200 persone

area esterna disponibile: 20.000 mq (parco Cesare Braico)

Destinata ad ospitare animali di affezione

5) IC CAPPUCCINI

SCUOLA MEDIA L.DA VINCI (con palestra)

via Don Luigi Guanella 9

coord.gps: 40.630758, 17.922310

sup.utile: 3800 mq

maz affollamento: 3800/5=760 persone

area esterna disponibile: 500 mq

In parte destinata ad ASL per persone con esigenze sanitarie

Aperta da sabato 14 dicembre

6) ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE -PARADISO (A)

SCUOLA MEDIA MAMELI (con palestra)

via della Torretta 40

coord.gps: 40.650651, 17.918321

sup.utile: 3000 mq

max affollamento: 3000/5= 600 persone

area esterna disponibile: 4.000 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

Aperta da sabato 14 dicembre

7) LICEO SCIENTIFICO

FERMI-MONTICELLI (con palestra) (A)

via Nicola Brandi 14-22

coord.gps: 40.644923, 17.927039

sup.utile: 4800+5000 mq

affollamento max: 1960 persone

area esterna disponibile: 7.000 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

8) IISS CARNARO-MARCONI

FLACCO-BELLUZZI (A)

via Nicola Brandi 11

coord.gps: 40.644308, 17.928936

sup.utile: 6000 mq

max affollamento: 6000/5= 1200 persone

area esterna disponibile: 6.500 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione



9) IISS FERRARIS-DE MARCO-VALZANI (A)

via Nicola Brandi 1

coord.gps: 40.643787, 17.931679

sup.utile: 3400 mq

affollamento max: 3400/5= 680 persone

area esterna disponibile: 3.500 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione



10) ITT GIORGI (con palestra) (A)

via Amalfi 6

coord.gps: 40.644559, 17.935267

sup.utile: 7600 mq

affollamento max: 7600/5=1520 persone

area esterna disponibile: 5.500 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione



11) IC CASALE-PARADISO

SCUOLA SEC.1°G KENNEDY (CON PALESTRA)

via Vincenzo Gigante 2

coord.gps: 40.645318, 17.939388

sup.utile: 3500 mq

affollamento max: 700 persone

area esterna disponibile: 1.500 mq

12) IC CASALE PARADISO

SCUOLA INFANZIA BOSCHETTI ALBERTI

+ PRIMARIA CALO' (con palestra)

via Primo Longobardo 6 - 8

coord.gps: 40.645270, 17.940037

sup.utile: 500mq+1600 mq +150mq

affollamento max: 2250/5= 450 persone

area esterna disponibile: 350 mq

13) IC CASALE-PARADISO

SCUOLA PRIMARIA MARINAIO D'ITALIA

(con palestra)

via Umberto Maddalena 31

coord.gps: 40.648483, 17.944032

sup.utile: 1200 mq

affollamento max: 1200/5= 240 persone

area esterna disponibile: 400 mq

Aperta da sabato 14 dicembre

14) ICA CASALE-PARADISO

SCUOLA INFANZIA S.ANTONIO

via Ruggero Flores 37

coord.gps 40.646620, 17.944903

sup.utile: 600 mq

affollamento max: 120 persone

area esterna disponibile: 1.200 mq

CAPIENZA TOTALE: 11.000 persone

Aree di attesa: Parcheggio Stadio Comunale, via Benedetto Brin; Parco del Cillarese, via Provinciale San Vito; via Andrea Mantegna, Masseriola; La Rosa, piazza dei Pini