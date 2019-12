Brindisi, in questura arrivati 19 nuovi agenti e tre vice ispettori

BRINDISI - Il Dipartimento della Polizia di Stato ha inviato a Brindisi 19 agenti appena usciti dal corso, e tre vice ispettori provenienti dalla scuola di Campobasso. Copriranno il turnover in una questura da tempo sotto organico e dall'età media degli operatori sempre più elevata. Secondo quanto fatto sapere in una nota della stessa questura, "nei prossimi mesi dovrebbero esserci ulteriori assegnazioni di poliziotti. Il rinforzo organico, che ha interessato anche il commissariato di Ostuni, consentirà di rinforzare ulteriormente il controllo del territorio e ripianare carenze in altri uffici". Le assegnazioni sono state disposte direttamente dal capo della Polizia, "e ciò testimonia la sua attenzione verso questo territorio".