Il Medioevo a Tuturano con acrobati, fuoco e giocolieri

TUTURANO (Brindisi) - Conferme e tante novità per l’edizione 2019 del Torneo della Civetta. Ritorna lo straordinario presentatore della edizione 2018, Gianluca Foresi da Orvieto, in arte "Giullar Cortese". Ispirandosi alla tradizione medievale dello joculator latino e del jongleur francese, Foresi ha reinventato il personaggio del giullare in chiave moderna.

Attore e regista molto amato dal pubblico, Gianluca Foresi ha partecipato a due edizioni del “Todi Arte Festival” la prestigiosa rassegna di teatro e arti sceniche diretta da Maurizio Costanzo e si esibisce, da più di 20 anni, all'interno delle maggiori rievocazioni storiche italiane.

Tra le new entry del Torneo, invece, il gruppo "I Mercenari del Medioevo" da Ancona, con il loro spettacolo "Joglar", un progetto nato da I Mercenari D’Oriente, gruppo circense composto da artisti professionisti della rievocazione storica, autori di numeri acrobatici con giocoleria ed attrezzi di fuoco per dare vita a scenografici spettacoli medievali.

Joglar è uno spettacolo che incanterà adulti e bambini, in cui l’unione della forza del fuoco si unisce con elementi di acrobatica, giocoleria e arti circensi. Prosegue quindi l’organizzazione dell’evento medioevale tra i più importanti della regione Puglia, che ha il suo centro nello storico quartiere di Brindisi, Tuturano.

E mentre cresce l’attesa per il prossimo sabato 22 giugno - quando Tuturano si trasformerà in uno spaccato di medioevo con cavalieri, nobili, dame, monaci e frati, sbandieratori, balestrieri e soldati, giocolieri, musici e giullari - sono già in partenza alcune attività collaterali ideate dall’Associazione Pro Loco Tuturano per destagionalizzare l’evento e renderlo sempre più inclusivo e partecipato dai cittadini.

“Il nuovo Torneo della Civetta”: un ponte tra passato e futuro all’insegna di rievocazione, partecipazione, artigianato e nuove tecnologie” è realizzato dalla Proloco di Tuturano con il sostegno del Programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia.