Operatori sanitari: la Asl risponde al flash mob della Cgil

BRINDISI - “Apprezziamo l’iniziativa della Cgil Funzione pubblica di Brindisi che ha lanciato un flash mob virtuale a sostegno dei lavoratori della Sanità. Condividiamo le parole del segretario provinciale della Cgil Fp, Pancrazio Tedesco, che ha voluto diffondere un messaggio volto a sottolineare l’impegno e la professionalità degli operatori sanitari”.

ha risposto così il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, al flash mob promosso dal sindacato. “Conosciamo bene – aggiunge - le difficoltà che hanno dovuto affrontare i lavoratori impegnati in questa fase e non soltanto nei reparti Covid. Le loro paure, i sacrifici, la necessità di reinventare un ruolo di fronte all’emergenza del coronavirus. La direzione generale è accanto a tutti questi operatori, nel segno dell’unione e del rispetto, che sono i temi al centro dell’iniziativa”.

“Il flash mob – continua Pasqualone – propone, inoltre, la delicata questione del personale precario. Nei prossimi giorni incontrerò i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per valutare con loro le possibilità di eventuali stabilizzazioni”. La Cgil chiede la proroga dei contratti in scadenza degli operatori socio sanitari, come avvenuto in altre Asl pugliesi.