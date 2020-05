Cocktail sulla scalinata: assembramenti anche nel centro di Ostuni

OSTUNI – I titolari dei locali sono stati ligi al dovere, distanziando i tavolini. Meno disciplinati, invece, i gruppi di giovani che la scorsa notte (domenica 24 maggio) hanno animato la movida nel centro storico di Ostuni, ignorando le misure di distanziamento sociale previste dalle norme anti contagio da coronavirus.

Un vero e proprio assembramento, in particolare, si è formato sulla piazzetta della Scalinata "monsignor Elio Antelmi", a pochi passi da piazza della Libertà. In uno scenario da normale sabato sera pre covid, decine di ragazzi hanno stazionato all’esterno dei pub, consumando i cocktail. Non tutti, fra l’altro, indossavano la mascherina.

Ma non si può assolutamente abbassare la guardia con il virus ancora in agguato, alla luce anche dei nuovi contagi registrati negli ultimi giorni nel Brindisino. In questa fase di ritorno alla normalità, è il senso di responsabilità dei singoli a fare la differenza.