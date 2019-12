Anche l'Associazione Nazionale Carabinieri di Brindisi per Telethon

BRINDISI - Nei giorni 21 e 22 dicembre, la Sezione di Brindisi dell’Associazione Nazionale Carabinieri in occasione delle iniziative svolte in ambito nazionale da Telethon, ha voluto partecipare direttamente alla campagna di raccolta fondi per la ricerca, allestendo un punto di contatto all’interno della galleria del Centro Commerciale “Le Colonne”. L’attività, coordinata dal presidente della sezione Anc del capoluogo, maresciallo Piero Benegiamo, ha visto l’impegno diretto dei gruppi delle “Benemerite” e “Volontari” dello stesso sodalizio. L’iniziativa, articolata nella vendita del classico “Cuore di cioccolato” e nella raccolta spontanea delle offerte da parte dei cittadini, ha ottenuto un brillante risultato in termini di somme raccolte e per la sensibilità dimostrata dalla comunità per l’iniziativa.