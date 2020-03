Francavilla Fontana: attivato il servizio di counseling telefonico

FRANCAVILLA FONTANA - A partire da giovedì 19 marzo è attivo a Francavilla Fontana il servizio di counseling telefonico rivolto alle persone che in questa fase dell'emergenza sentono il bisogno di essere ascoltate.



Il progetto, sviluppato dall'Associazione Macroscopio, si propone di fornire un supporto anche ai bambini. Questi ultimi, tramite il telefono, potranno accedere ad uno spazio fatto di giochi e racconti per trascorrere il tempo in maniera costruttiva.



Il servizio rivolto agli adulti consentirà di approfondire le difficoltà che insorgono in questo momento delicato. Il counselor è una figura professionale riconosciuta e normata dalla legge.



Ci saranno 20 operatori a disposizione della cittadinanza. Per accedere al servizio è possibile contattare uno dei seguenti numeri: 329 0810981 Ivan; 340 5028520 Claudia; 349 8069785 Anna; 340 3555636 Debora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Associazione Mascroscopio, con sede legale a Martina Franca, è presieduta dalla dott.ssa Erika Errico Agnello e si avvale della direzione scientifica del dott. Riccardo Ciccolella.