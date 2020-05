Transition Fund: 2,14 miliardi per l'Italia. "Ottima notizia per Brindisi"

BRINDISI – La città di Brindisi potrà accedere ai finanziamenti stanziati dall’Unione Europea per sostenere la transizione energetica. I fondi del Just Transition Fund passano infatti da 7,5 a 40 miliardi di euro, con la quota per l’Italia che aumenta da 364 milioni a 2,14 miliardi di euro. “È un’ottima notizia per l’Italia - afferma il sindaco Riccardo Rossi - e lo è anche per Brindisi che ora potrà rientrare nel programma, anche in relazione all’annuncio dell’allargamento fatto dalla Commissaria europea alla Coesione Elisa Ferreira.” “Ringrazio l’onorevole Andrea Cozzolino, del Partito Democratico – conclude Rossi - per l’impegno profuso e l’attenzione che ha rivolto al nostro territorio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come ha anche riconosciuto la Commissaria Ferreira - dchiara Cozzolino all'Ansa - adesso è tempo di allargare la platea dei territori coinvolti. Il Governo italiano, che meritoriamente aveva coinvolto Taranto e il Sulcis, ora ha finalmente gli strumenti per aprire a nuove realtà, penso a Brindisi e al suo polo energetico ad esempio".