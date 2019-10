Giornalisti e blogger alla scoperta della Valle d'Itria

CISTERNINO - Sono arrivati da Spagna, Inghilterra e da tutta Italia i blogger e i giornalisti che da ieri 16 ottobre al 21 ottobre pernotteranno a Cisternino, ne visiteranno i luoghi d’interesse storico-culturale e paesaggistico, facendo tappa anche a Ceglie Messapica e Locorotondo. Il press tour “Scoprire la bellezza”, promosso dal Comune di Cisternino, è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma operativo Regionale Fesr-Fse 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”. Blogger e giornalisti prenderanno parte anche ai lavori della settima Conferenza Internazionale dei Borghi del Mediterraneo in programma proprio a Cisternino da oggi giovedì 17 al 20 ottobre.

Dopo la visita a Ceglie Messapica (nella foto sotto, il castello Ducale), in programma sempre oggi 17 ottobre, tutta la giornata di venerdì sarà dedicata a scoprire la bellezza del centro storico di Cisternino, le sue piazze, le chiese, il museo archeologico, le tipiche architetture di un borgo ricco di fascino, con un’autentica vocazione al turismo culturale. Nel pomeriggio, gli ospiti del press tour parteciperanno a un laboratorio di placetelling. In serata, blogger e giornalisti parteciperanno ai lavori della settima Conferenza Internazionale dei Borghi del Mediterraneo e all’evento Borgo Infuocato.

Sabato 19 ottobre, si terrà la visita al Parco delle Dune Costiere e al Giardino di Pomona: due dei luoghi che, in modo più spettacolare e rilevante, esprimono la straordinaria ricchezza di biodiversità di un territorio ampio, eccezionale dal punto di vista ambientale, con siti di interesse naturalistico ammirati da turisti provenienti da tutto il mondo. Domenica 20 ottobre, blogger e giornalisti ammireranno il borgo di Locorotondo (nella foto sotto), visitando il Laboratorio della Pietra. Nel pomeriggio e in serata, fam-trip nelle aziende agroalimentari del territorio per conoscerne storia, produzioni ed eccellenze.

Il press tour “Scoprire la bellezza” è una delle iniziative adottate dal Comune di Cisternino, in collaborazione e sinergia con le amministrazioni locali che hanno aderito all’evento e con la Regione Puglia che ha finanziato il progetto, per promuovere e rafforzare la destagionalizzazione dei flussi turistici nel territorio. Blogger e giornalisti pranzeranno e ceneranno esclusivamente con menù basati su pietanze e produzioni tipiche, capaci di esprimere e rappresentare appieno anche eccellenza e sapori del patrimonio enogastronomico di tutta l’area.