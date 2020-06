Apani: domenica con auto sulla falesia dell'Area marina protetta

BRINDISI – “Domenica 7 giugno 2020. Fase due, voglia di ripresa, e così tutti al mare. Ma i lidi sono tutti prenotati, i posti non bastano per tutti, le poche spiagge libere sono prese d’assalto. In località Apani, all’inizio della riserva di Torre Guaceto, ogni anno viene allestita una zona sosta con bar, servizi e ampio parcheggio, in accordo con il Consorzio di gestione dell’oasi. La zona sud dell’area protetta è frequentata ogni anno da turisti e amanti della tranquillità. Un posto selvaggio, dove la natura è rimasta integra, da molti anni vietata alle auto come in tutta la riserva. Il parcheggio non è ancora aperto e ieri si presentava così, auto parcheggiate lungo la strada sterrata e perfino sulla falesia nonostante i divieti. Speriamo che tutto riparta come prima, anzi, meglio di prima. La natura è fatta per essere fruita”.

Così scrive una cittadina di Brindisi che domenica scorsa, appunto, si è trovata di fronte a questo spettacolo. Il parcheggio sul versante Apani dell’Area marina protetta non è ancora in attività, ma non pochi bagnanti hanno deciso di entrare ugualmente con la propria auto all’interno della riserva, parcheggiando proprio sul bordo della falesia. Le violazioni commesse sono evidenti: non si può entrare in auto in un’area sottoposta a vincoli come quelli di una riserva dello Stato; non si può parcheggiare sul demanio marittimo, non si può parcheggiare dove ci sono divieti per pericolo di frana della falesia stessa. Cosa si rischia? Parecchio, sia dal punto di vista sanzionatorio che dell’incolumità. Ma a qualcuno questo interessa poco, evidentemente.