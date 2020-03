Oria. Domenica 15 marzo appuntamento con l'Avis: "Non smettiamo di donare"

ORIA - Sono le sorelle Piera e Anna Rita le testimonial della campagna di donazione del sangue organizzata dall'Avis comunale di Oria per il mese di marzo. Un piccolo omaggio al sentire femminile, fatto di desideri e di dilagante altruismo. "Con il loro sorriso - spiegano gli associati - possono ispirare l’intera comunità di donatori a superare un momento così difficile per la sanità e per il nostro Paese in generale."

La donazione si terrà domani, domenica 15 marzo, dalle ore 8 alle ore 11,30, presso il centro di raccolta fisso di via Frascata ad Oria.

“Non esiste alcuna correlazione tra la donazione di sangue e il Coronavirus, in quanto non c’è possibilità di contagio a differenza di quanto avviene con altre forme virali - spiegano ancora i soci Avis di Oria - se il donatore è in buona salute, è libero di muoversi e raggiungere la nostra sede, anche alla luce della circolare del ministero della salute che ha inserito la donazione di sangue ed emocomponenti tra le 'situazioni di necessità' per le quali è possibile uscire di casa".

Avis adotterà tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza necessarie. Considerando l’ampia disponibilità di locali e le prenotazioni, si opererà per turni e con le distanze necessarie. E' possibile prenotare la propria donazione telefonicamente o via messaggio al 334 9072180 comunicando una fascia oraria preferenziale.

I potenziali donatori possono consumare una leggera colazione, a base di caffè, the o camomilla, preferibilmente non zuccherati, e fette biscottate o frutta fresca. L’assunzione di latte e derivati, così come di brioche, cornetti e altri cereali raffinati e farciti, sarà motivo di esclusione. In linea generale, non è consentita l’assunzione di farmaci dall'effetto antinfiammatorio, analgesico ed antipiretico nei 5 giorni precedenti la donazione.