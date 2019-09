Terremoto di magnitudo 5.8 presso Durazzo, paura nel Brindisino

BRINDISI - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8, localizzata sulla costa albanese nella zona di Durazzo, è stata avvertita poco dopo le 16 in tutta la provincia di Brindisi, nell'intero Salento e nella Puglia centro-settentrionale. alla prima scossa ne è seguita una seconda meno intensa di magnitudo 5.3, alle 16.16 circa, anche questa avvertita in Puglia e nel Brindisino, come medesimo epicentro e ipocentro. Molte telefonate ai Vigili del Fuoco da parte di cittadini che chiedevano notizie.

La sala sismica Invg di Roma ha registrato la prima scossa alle 16,04 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.38, 19.46 con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Panico nella città di Durazzo e nei villaggi di montagna alle spalle della città portuale albanese, ma anche a Tirana che si trova a breve distanza circa 30 chilometri (nella foto sopra, da Gazeta Telegraf, la gente scesa in strada in un quartiere della capitale albanese). Al momento non sono segnalati danni gravi o vittime.

Articolo in aggiornamento