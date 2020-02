Affidi: a Brindisi cominciati gli incontri di gruppo della coop Genesi

BRINDISI – Il delicato tema degli affidi al centro degli incontri promossi e gestiti dalla Cooperativa Genesi, per conto del Polo servizi territoriale dell’Ambito BR/1. La Genesi da anni svolge a Brindisi la realizzazione di progetti di affidamento familiare su incarico del Servizio sociale professionale, ed in stretta collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Lecce, e tra queste attività c’è proprio quella degli incontri di gruppo con le famiglie affidatarie o con i single che hanno già vissuto l’esperienza dell’affidamento familiare, e le nuove coppie che intendono affrontare questo percorso.

Quello svoltosi nel pomeriggio del 6 febbraio presso la sede del Servizio sociale in via Grazia Balsamo, è stato il primo della serie dei nuovi incontri programmati: gli altri sono previsti per il 5 marzo, il 2 aprile e il 7 maggio, sempre nella stessa location. “Il gruppo è aperto all’accoglienza di tutti coloro, coppie o single, intendano approcciarsi alla tematica dell’affidamento alla tematica dell’affidamento familiare”, è l’invito che conclude la nota della Cooperativa Genesi.