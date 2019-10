Grandi pulizie al Paradiso con i bambini della parrocchia

BRINDISI Gli atti di civismo si moltiplicano in una città, Brindisi, dalle periferie che reclamano attenzione e diritto ad una qualità della vita ben diversa. I ragazzi dell’Azione Cattolica del quartiere Paradiso, accompagnati dagli adulti e da compagni più anziani, si sono infilati i guanti da lavoro e nella mattinata di domenica 27 ottobre hanno ripulito le strade del loro quartiere. Volontariato consapevole contro incuria e inquinatori.

“All’inizio di questo anno associativo – viene spiegato dalla Parrocchia San Nicola del quartiere - che ha come tema la città, i ragazzi hanno scoperto di essere a tutti gli effetti cittadini, chiamati a prendersi cura della loro città. ?E’ la città giusta!’ lo slogan che guida il percorso di fede di quest’anno che vuole portare i ragazzi ad abitare, valorizzandolo, ogni ambiente di vita dei ragazzi: la casa, la scuola, il quartiere, la città”.

Le grandi pulizie nel quartiere hanno rappresentato la festa di apertura dell’anno associativo dell’Associazione Cattolica Ragazzi, la “Festa del Ciao”: i giovanissimi volontari muniti di guanti, sacchetti per la raccolta differenziata e “soprattutto tanta buona volontà ed entusiasmo, incoraggiati dai loro educatori e dai loro genitori hanno dato un nuovo look al quartiere”, racconta un comunicato della parrocchia.

“L’esperienza vissuta è stata per i piccoli della parrocchia un’occasione per sperimentare una compagnia in cui vengono presi sul serio, in cui si riconosce loro la capacità di cooperare, nella propria misura, al bene comune. E il quartiere il luogo da esplorare e vivere insieme, per affermare e mettere alla prova la propria autonomia e la capacità di stare nel mondo con uno stile differente. I ragazzi – conclude il comunicato - hanno scoperto che la città è il luogo in cui spendersi, il luogo da abitare perché con i nostri gesti diventi sempre più la città giusta dei giusti, una città da vivere per tutti”.