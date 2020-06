Il piccolo Tommaso ha smarrito la sua bici: "Aiutatemi a trovarla"

SAN PIETRO VERNOTICO – Ha scritto l’appello di suo pugno, su un foglio di carta. Il piccolo Tommaso, di 7 anni, chiede aiuto alla comunità di Campo di mare, località marina di San Pietro Vernotico, per ritrovare la sua bici. Si tratta di un’Atala con il telaio per metà giallo e per metà rosso, con scritta e sellino di colore blu.

Tommaso la sera di giovedì, 25 giugno, ha lasciato la bici nel piazzale di Campo di Mare. Quando è tornato per riprendersela, non era più lì. E allora ha pensato di chiedere pubblicamente aiuto, con un messaggio affisso sulla bacheca del parco giochi. “Sono Tommaso – scrive il bambino – ho 7 anni e ieri sera ho dimenticato la bici sul piazzale. Se l’avete trovate per favore portatela al bar”. Un aiuto alle ricerche arriva anche da nonna Piera, il cui post, oltre a quello della foto del messaggio, ha mobilitato il popolo di Facebook. La speranza è che, nell’ondata di condivisioni, qualcuno possa dare un aiuto concreto al piccolo Tommaso.

