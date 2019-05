Beni monumentali, maretta in Giunta dopo l’avviso pubblico

BRINDISI – La gestione dei beni monumentali e la valorizzazione di Brindisi come città turistica tornano a essere motivo di contestazione a Palazzo di città. L’opposizione è pronta a farsi sentire, con attacco diretto al sindaco titolare della delega alla Cultura, e in maggioranza più di qualcuno scuote la testa in segno di disapprovazione. Il motivo? I requisiti del nuovo bando pubblicato dal Comune, ritenuti troppo stringenti, al punto da non consentire un’ampia partecipazione ma un’ammissione ristretta.

Il caso

La maretta interna al centrosinistra avrebbe raggiunto persino la Giunta. Rumors che arrivano dai corridoi del Palazzo, riferiscono che quell’avviso sia diventato motivo di richiesta di un incontro tra alcuni assessori e il primo cittadino. Bocche cucite, ovviamente. Questione delicata, per i possibili risvolti sul piano politico se è vero che, nelle ultime ore, ci sarebbero stati confronti particolarmente accesi con richiesta rivolta direttamente al primo cittadino di fare un passo indietro, vale a dire di ritirare il bando in autotutela.

Formalmente, non è arrivata alcuna richiesta. Non nelle mani del dirigente responsabile del procedimento, Nicola Zizzi. Di conseguenza, il bando resta in piedi: scade il prossimo 23 maggio, alle 12. Sembra che nella giornata odierna ci dovrebbe essere un incontro tra sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza, stando alle indiscrezioni.

Il corrispettivo

La convenzione avrà la durata di tre anni, a far data dalla sua sottoscrizione. “E' previsto, a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti, ivi compresi quelli per le prestazioni orarie rese a titolo di volontariato dagli associati nonché per quelle lavorative rese dai collaboratori, un corrispettivo annuo fino a concorrenza massima della somma di 45mila, oltre iva, previa produzione di idonea rendicontazione di spese e costi, da produrre con cadenza mensile”, si legge nell’articolo 4.

Requisiti

Il nodo, come si diceva, attiene ai requisiti: nel caso di associazioni è richiesta l’iscrizione da “almeno un triennio al registro delle “Associazioni di promozione sociale della Regione Puglia”; nel caso di imprese, è necessaria l’iscrizione da almeno un triennio nel registro tenuto dalla Camera di commercio, fermo restando che nell’oggetto sociale ci sia la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli associati o i dipendenti – si legge nell’avviso – “in misura del 70 per cento del loro numero totale” devono essere in possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea in Scienze umane o in Conservazione e gestione dei beni culturali o ancora in Lingue straniere o Lettere oppure in Studi sociali e umanistici, “purché aventi indirizzo prioritario nel turismo, nella promozione territoriale, nell’archeologia, nella storia dell’arte, del territorio e dei beni storico-monumentali”. E’ necessaria, inoltre, l’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica o di accompagnatore turistico”.

Le attività

Le attività da svolgere, in nome e per conto dell’Amministrazione cittadina sono ampie. In primo luogo l’associazione selezionata dovrà “elaborare, d’intesa con il Comune, un programma per la promozione del territorio, fruizione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà dello stesso o comunque siti in città, anche coinvolgendo altre associazioni ed enti presenti nel territorio”.

Dovrà “elaborare itinerari per la visita ai beni artistici, culturali e monumentali, per la loro migliore conoscenza e fruizione nel tempo dedicato alla visita; svolgere attività di laboratorio ed educazione storico culturale anche in sinergia con le scuole; elaborare, sviluppare e mantenere aggiornati i contenuti del sito web “visitbrindisi.it” di proprietà del Comune di Brindisi e dei canali social dedicati, nonché i contenuti da inserire nelle guide cartacee, online e a disposizione della consultazione da parte dei visitatori a mezzo di apps e scan-code, nonché delle attività connesse di aggiornamento delle stesse”.

Navi da crociera

La convenzione, inoltre, prevede la collaborazione con le strutture tecnico-organizzative del Comune per le iniziative promosse per la valorizzazione dei beni culturali inclusi la partecipazione a bandi, avvisi pubblici e manifestazioni di interesse, attività di alternanza ScuolaLavoro su progetti specifici nell’ambito della promozione turistica e culturale della città, realizzazione di iniziative culturali e di promozione del territorio, elaborazione di loghi, comunicazione e grafica in occasione di eventi finalizzati alla promozione identitaria di Brindisi. Collaborazione anche con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e con la Sovrintendenza ai Beni Monumentali competente per territorio per “promuovere la propria immagine culturale e turistica e migliorare l'accoglienza, in occasione della sosta nel porto di Brindisi delle navi da crociera”.